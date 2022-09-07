В Ростове в «Точке кипения» прошла встреча, посвященная 85-летию области

В Ростовской области за последнее время втрое увеличилось промышленное производство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональной «Точке кипения» состоялась встреча, посвященная юбилею Ростовской области, сообщается на сайте областного правительства.

Во время мероприятия были отмечены и награждены областными знаками отличия дончане, которые внесли огромный вклад в развитие социальной и экономической области региона. Среди награжденных были предприниматели, руководители учреждений и институтов развития, представители общественных, деловых, финансовых и научных организаций.

- Свой юбилей Донской край встречает весомыми достижениями: за последнее десятилетие валовой региональный продукт вырос на треть, практически втрое увеличилось и промышленное производство. Целый ряд региональных компаний полноправно занимают лидирующие позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, - отметил заместитель губернатора Александр Скрябин.

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