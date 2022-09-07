Дорожники приступили к нанесению разметки на северном обходе Ростова

На 80 процентов готов переезд для сельскохозяйственной техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове продолжается строительство третий очереди северного обхода города. Дорожники уже начали наносить дорожную разметку и проложили ее на 11 из 12 километров основного хода дороги. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На путепроводе в районе будущей транспортной развязки с пересечением автодороги Красный Крым – Султан Салы мостовое полотно готово на 90 процентов. Готовы и опоры с балочными перекрытиями. Сейчас строители завершают асфальтирование путепровода и переходят к установке барьерных ограждений.

Также на 80 процентов готов переезд для сельскохозяйственной техники.

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