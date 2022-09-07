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Общество7 сентября 2022 15:09

Дорожники приступили к нанесению разметки на северном обходе Ростова

Ее нанесли на 11 из 12 километров основного хода дороги
Екатерина ПОПОВА
На 80 процентов готов переезд для сельскохозяйственной техники.

На 80 процентов готов переезд для сельскохозяйственной техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове продолжается строительство третий очереди северного обхода города. Дорожники уже начали наносить дорожную разметку и проложили ее на 11 из 12 километров основного хода дороги. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На путепроводе в районе будущей транспортной развязки с пересечением автодороги Красный Крым – Султан Салы мостовое полотно готово на 90 процентов. Готовы и опоры с балочными перекрытиями. Сейчас строители завершают асфальтирование путепровода и переходят к установке барьерных ограждений.

Также на 80 процентов готов переезд для сельскохозяйственной техники.

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