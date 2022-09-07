В Таганроге запустят тематический IT-трамвай

Остановки пассажирам в IT-трамвае будет объявлять звуковой помощник Алиса. Фото: Олег ЧИРКОВ

В Таганроге к запуску готовится тематический IT-трамвай со звуковым помощником Алисой, сообщает городская администрация.

IT-трамвай откроется в рамках программы по созданию в Таганроге кластера высоких технологий.

- Таганрогу есть, чем гордиться - ведь он третий в России после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню развития в сфере IT, - отметили в администрации.

Известно, что трамвай будет оформлен в уникальном дизайне. Остановки для пассажиров будет объявлять звуковой помощник Алиса. А еще здесь можно будет узнать IT-историю Таганрога.

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