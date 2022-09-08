В Ростове назвали минимальную зарплату контрактников, участвующих в СВО

Контрактникам будет предоставляться право на получение статуса ветерана боевых действий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Ростова-на-Дону озвучили минимальный размер заработной платы контрактников, участвующих в специальной военной операции на Украине. Информацию об этом опубликовали на сайте горадминистрации.

- Военнослужащим, принимающим участие в СВО, выплачивается увеличенное денежное довольствие, которое начинается от 160 тысяч рублей в месяц, - говорится в сообщении.

Помимо солидной зарплаты, военнослужащим по контракту, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, будет предоставляться право на получение статуса ветерана боевых действий.

Подписать контракт граждане РФ могут на срок от трех до шести месяцев. Всех военнослужащих обещают обеспечить служебным жильем или компенсировать его аренду. А в дальнейшем есть перспектива получения жилья в собственность по военной ипотечной системе кредитования. Жизнь и здоровье контрактников будут застрахованы. Им обещают бесплатное медицинское и вещевое обеспечение, а также возможность получить образование следующего уровня, а после выслуги в течение 20 лет – обеспечить пенсионное обеспечение.

Требования к кандидатам на военную службу не слишком жесткие: граждане РФ должны быть не младше 18 и не старше 60 лет, их образование должно быть не ниже полного среднего общего, а также гражданин не должен быть под следствием. Преимуществом может быть хорошая физическая подготовка.

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