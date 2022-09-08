В Ростове поздравили работников финансовой системы

Больше всего регион тратит на социальную сферу. Фото: Александр ГЛУЗ

На Дону поздравили финансистов с их профессиональным праздник. Мероприятие приурочили к юбилею со дня образования министерства финансов в Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

- Вы стоите на страже финансовой безопасности региона, создаете основу для стабильной работы всей Ростовской области. И делаете это на высоком профессиональном уровне. Благодаря взвешенному и ответственному подходу, слаженной работе всех подразделений финансовой службы бюджет региона остается крупнейшим и сбалансированным в стране. За последние годы он кратно вырос, - обратился к виновникам торжества глава региона.

На сегодняшний день финансирование государственных программ составляет более 90 процентов всех бюджетных расходов. Больше всего регион тратит на социальную сферу. На нее из бюджета выделено более 70 процентов, что делает Ростовскую область лидером по объему расходов в этой сфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовстате сообщили о росте доходов жителей Ростовской области за последние полгода

При этом реальные и номинальные показатели сильно отличаются (подробности)