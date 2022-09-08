В Ростовской области за купальный сезон спасли 22 человек

Чрезвычайные происшествия происходили в местах, не оборудованных для купания. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростовской области спасатели за купальный сезон — 2022 спасли из воды 22 человека, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, чаще всего в помощи спасателей нуждались жители и гости донской столицы. На водных объектах Ростова было спасено 8 человек. На 2-м месте оказался город Азов, где специалисты служб экстренного реагирования спасли 4 жизни. А вот в Сальском районе спасатели пришли на помощь 3 утопающим, в том числе 1 ребенку. Помошь понадобилась и отдыхающим в Новочеркасске, Неклиновском, Белокалитвинском, Цимлянском и Шолоховском районах.

В ряде случаев отдыхающих не удалось спасти. Все подобные чрезвычайные происшествия происходили в местах, не оборудованных для купания, а 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

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