В Ростове на пересечении Ворошиловского и Красноармейской начался ремонт дорог

Рабочие ремонтируют асфальтное покрытие проезжей части. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 8 сентября, на пересечении проспекта Ворошиловского и Красноармейской начались ремонтные работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас рабочие ремонтируют асфальтное покрытие проезжей части. Работы планируют завершить к 19:00.

- Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорится в сообщении.

А в это время в Ростове продолжается строительство третий очереди северного обхода города. Дорожники уже начали наносить дорожную разметку и проложили ее на 11 из 12 километров основного хода дороги.

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