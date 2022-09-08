В Ростове на пересечении Ворошиловского и Красноармейской начался ремонт дорог

Рабочие ремонтируют асфальтное покрытие проезжей части.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 8 сентября, на пересечении проспекта Ворошиловского и Красноармейской начались ремонтные работы. Об этом сообщили в городской администрации.
Сейчас рабочие ремонтируют асфальтное покрытие проезжей части. Работы планируют завершить к 19:00.
- Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорится в сообщении.
А в это время в Ростове продолжается строительство третий очереди северного обхода города. Дорожники уже начали наносить дорожную разметку и проложили ее на 11 из 12 километров основного хода дороги.
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