Ростовчан возмутил ремонт моста на Стачках в час пик

Из-за работ на проезжей части образовалась пробка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жители возмутил начавшийся на проспекте Стачки ремонт. Утром 8 сентября работы привели к большим пробкам. Недовольство ситуацией жители города высказали в социальных сетях.

Реконструкцию начали проводить прямо в час пик. В этом время многие спешили на работу или учебу, но в итоге потеряли время в пробках.

- Аплодисменты этим умникам, другого времени, видимо, не нашли, - иронично заметил один из ростовчан.

- Обязательно в семь утра начинать ремонт? – поинтересовался другой горожанин.

Напомним, движение на проспекте Стачки затруднили не только ремонтные работы. Утром здесь произошло ДТП — столкнулись два автомобиля. По данным донской Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.