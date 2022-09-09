В Ростовской области нашли подрядчика для ремонта Восточного обхода Азова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области произведут ремонт дороги на Восточном обходе Азова. На эти нужды планируется потратить более 34 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется ремонтом автомобильной дороги общего пользования регионального значения - Восточного обхода Азова. Протяженность ремонтируемого участка составит 2,2 километра.

Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Все работы необходимо выполнить до конца нынешнего года.

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