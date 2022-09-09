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Общество9 сентября 2022 9:43

Ростовский ТК «Горизонт» подал в суд на рыболовный магазин за неуплаченную аренду

Общая сумма долга составила более 4,5 млн рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Продавец рыболовных снастей задолжал "Горизонту" арендную плату в размере 2,2 миллиона рублей.

Продавец рыболовных снастей задолжал "Горизонту" арендную плату в размере 2,2 миллиона рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Торговый комплекс «Горизонт» в Ростове подал исковое заявление в отношении магазина рыболовных снастей «Джи Пи Эс Сервис РТ» за неуплату арендной платы, пени и штрафов на общую сумму 4 566 137 рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Рассмотрев заявление, суд установил, что по договору аренды магазин задолжал торговому комплексу арендную плату в размере 2,2 миллиона рублей. К этой сумме добавились: размер пени за просрочку уплаты арендной платы - 6,6 тысячи рублей, штраф за просрочку уплаты арендной платы - 690 тысяч рублей, штраф за нарушение сроков предоставления заверенной копии нового продленного страхового полиса - 30 тысяч рублей, штраф за нарушение договора аренды - 1,6 миллиона рублей рублей, и задолженность по возмещению расходов по уплате госпошлины за госрегистрацию, соглашения об уступке прав и обязанностей - 22 тысячи рублей.

Предварительное судебное заседание суда первой инстанции прошло 5 сентября. Следующее заседание пройдет 28 сентября.

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