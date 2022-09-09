В Ростове вручили награды выдающимся связистам. Фото: Правительство РО

В Ростове состоялось торжественное собрание донских связистов, оно было приурочено к 85-летию донского региона. Работники отрасли собрались у памятника «Связистам Дона». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Еще в августе 1901 года ученый-изобретатель Александр Попов приезжал в Ростов, чтобы лично провести первый сеанс гражданской радиосвязи. С тех пор связь и информационные технологии сделали невероятный, фантастический рывок. И это все благодаря талантливым и ответственным связистам, – сообщил замгубернатора Артем Хохлов.

К настоящему времени связисты помогли дончанам перейти на цифровое ТВ, обеспечили проводной и сотовой связью стадион «Ростов Арена» и музейный комплекс «Самбекские высоты». До конца 2025 года планируется модернизировать почтовую связь в селах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил вручить выдающимся связистам поощрения и памятные знаки «85 лет Ростовской области». На мероприятии также были сказаны напутственные слова первокурскникам-связистам.

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