ФАС выявила картельный сговор на 2 млрд при строительстве дорог в Ростовской области и Калмыкии

По версии ФАС, компании договорились не снижать цены в закупочных процедурах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при строительстве дорог в Ростовской области и Калмыкии. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ФА, компании «РостовАвтоДор» и «Строитель» договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на выполнение строительства и ремонта дорог. Часть средств выделялась исполнителям в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма контрактов составила 1,9 млрд рублей.

- Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - говорится в сообщении.