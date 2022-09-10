На трассе М-4 «Дон», на выезде из Ростова, возникла многокилометровая пробка

Затор образовался на трассе в Аксайском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На трассе М-4 «Дон», на выезде из Ростова, образовалась многокилометровая пробка. О ситуации на автодороге сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Транспортный затор начинается от СНТ «Речник» в Истоминском поселении в Аксайском районе. Проезд затруднен до Аксайского моста. Причина — ремонт на трассе.
Пробка зарегистрирована от СНТ "Речник" до Аксайского моста. Фото: "Яндекс.Карты".
Еще одна пробка возникла на обходе Ростова-на-Дону. Она протянулась от хутора Маяковского до пересечения обхода с Восточным шоссе. По данным «Яндекс.Карты», на трассе произошло ДТП. Кроме того, перед въездом в Батайск проходят дорожные работы.
Пробка на обходе Ростова-на-Дону. Фото: "Яндекс.Карты".
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