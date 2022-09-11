В Ростове три аптеки за день попались на продаже наркопрепаратов детям

Проверки прошли в 21 аптеке района. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове выявили три аптеки, которые продают несовершеннолетним наркотические препараты без рецепта. Рейд прошел в Кировском районе 10 сентября, сообщили в администрации города.

В мониторинге приняли участие комиссия по делам несовершеннолетних, районная администрация, полиция, организации «Молодая гвардия» и «Ростов без наркотиков». Они проверили 21 аптеку района.

- По результатам проверки выявили 3 факта продажи запрещенных наркотических препаратов несовершеннолетним, — говорится в сообщении.

Полиция зарегистрировала заявления о продаже препаратов. Лекарства изъяли и приложили к материалам дела.

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