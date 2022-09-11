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Общество11 сентября 2022 14:20

Воздух в Ростове оказался чище, чем в Краснодаре

Концентрация пыли в донской столице в два раза ниже
Михаил СТРИЖЕВ
В городах провели более 530 измерений.

В городах провели более 530 измерений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Российские зеленые» проверили качество воздуха в Ростове и других городах страны. Исследователи изучили концентрацию пыли в воздухе и составили рейтинг по этому показателю.

В течение прошлой недели составители рейтинга провели 536 20-минутных измерений. С помощью специальных приборов они определили концентрацию мелкодисперсной пыли в 64 городах страны.

Согласно результатам исследования, Ростов оказался только на 36-м месте. Концентрация пыли составила 6 мкг/м3.

Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в девяти городах. Лидером антирейтинга стал Магнитогорск с показателем 206 мкг/Мз. Вторую строчку разделили Краснодар и Саранск — 18 мкг/Мз. Еще один город в Ростовской области, Каменск-Шахтинский, занял третье место с уровнем концентрации пыли 16 мкг/Мз.

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