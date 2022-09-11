В Ростовской области прошел основной день голосования

Голосование началось 9 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 11 сентября продолжились выборы депутатов представительных органов муниципалитетов. Голосование началось 9 сентября.

По данным Избирательной комиссии региона, планируется распределить 41 мандат — на них претендуют 123 кандидата.

В списках избирателей - 70 тысяч человек. 9 и 10 сентября явка составила 12.45%.

— В проведении голосования задействовано более 600 членов территориальных и участковых комиссий, — рассказали в комиссии.