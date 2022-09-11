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Общество11 сентября 2022 18:49

В Ростовской области прошел основной день голосования

Жители выбирали депутатов представительных органов
Михаил СТРИЖЕВ
Голосование началось 9 сентября.

Голосование началось 9 сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 11 сентября продолжились выборы депутатов представительных органов муниципалитетов. Голосование началось 9 сентября.

По данным Избирательной комиссии региона, планируется распределить 41 мандат — на них претендуют 123 кандидата.

В списках избирателей - 70 тысяч человек. 9 и 10 сентября явка составила 12.45%.

— В проведении голосования задействовано более 600 членов территориальных и участковых комиссий, — рассказали в комиссии.