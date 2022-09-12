Рабочая неделя в Ростове начнется с дождей

Солнце выйдет лишь в воскресенье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с понедельника придут проливные дожди, говорится на сайте донского гидрометцентра.

В первый рабочий день воздух прогреется до +25. Утром и днем погода будет пасмурной, а ближе к вечеру возможны дожди.

Дождливая погода сохранится ночью и утром следующего дня. Но немного похолодает. Температура опустится до +22. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4 м/с.

В среду температура упадет до +19. И до воскресенья будут идти проливные дожди. Солнце покажется лишь в последний день недели. И заодно потеплеет до +26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на День города Ростова-на-Дону 17 сентября 2022: публикуем прогноз

Синоптики рассказали, будут ли осадки в День города Ростова-на-Дону (подробнее)