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Общество12 сентября 2022 7:43

Рабочая неделя в Ростове начнется с дождей

Но погода будет теплой
Екатерина ПОПОВА
Солнце выйдет лишь в воскресенье.

Солнце выйдет лишь в воскресенье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с понедельника придут проливные дожди, говорится на сайте донского гидрометцентра.

В первый рабочий день воздух прогреется до +25. Утром и днем погода будет пасмурной, а ближе к вечеру возможны дожди.

Дождливая погода сохранится ночью и утром следующего дня. Но немного похолодает. Температура опустится до +22. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4 м/с.

В среду температура упадет до +19. И до воскресенья будут идти проливные дожди. Солнце покажется лишь в последний день недели. И заодно потеплеет до +26.

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