В Ростове пройдет региональный этап всероссийского хорового фестиваля

Церемония открытия пройдет в Ростовском драмтеатре. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник в Донской столице состоится региональный этап хорового фестиваля. С концертными номерами выступят творческие коллективы Ростова и области, сообщается на сайте регионального правительства.

- Фестиваль проходит ежегодно с 2014 года, призван активизировать музыкальную деятельность народных хоровых коллективов России, направлен на обмен творческим опытом и расширение межнационального и межрегионального культурного обмена, - рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Церемония открытия фестиваля пройдет Ростовском драмтеатре. Кроме творческих коллективов на ней выступят артисты Евгений Климанов, Александр Волженский, Алина Ольховая, Ирина Петрова. Они исполнят литературно-музыкальную композицию «Донская земля».

Известно, что жюри возглавит Юрий Васильев, заведующий кафедрой хорового дирижирования Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова.

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