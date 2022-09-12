Пенсионеры Ростовской области до октября смогут изменить вариант получения соцуслуг

Льготники смогут изменить предпочитаемую форму получения набора соцуслуг в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области федеральные льготники, получающие по линии Пенсионного фонда ежемесячную денежную выплату, могут изменить предпочитаемую форму получения набора социальных услуг в 2023 году. Для этого до 1 октября 2022 года нужно подать заявление. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Однако получать соцуслуги дончане начнут лишь с января 2023 года. А в случае, если заявления будут поданы после 1 октября, социальные услуги начнут действовать с 2024 года. Те же граждане, которые не намерены менять форму получения соцуслуг, могут заявление не отправлять.

Отметим, что набор соцуслуг включает в себя санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. В денежном эквиваленте набор соцуслуг составляет 1313 рублей 44 копейки. При этом жители Дона смогут получать НСУ как в натуральном выражении, денежном эквиваленте, или выбрать комбинированный вариант.

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