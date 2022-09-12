По Таганрогу в день города запустили театральный трамвай

Театральный трамвай радовал жителей и гостей города в праздничный день. Фото: страница ВК председателя гордумы Таганрога Инны Титаренко

В Таганроге в День города, 11 сентября, курсировал театральный трамвай. Местный камерный театр подготовил для жителей и гостей города представление, которое возили с собой по улицам города. Об этом сообщает портал культура.рф.

Театральный трамвай начал свой маршрут с арт-пространства «Таганрогский трамвай» в парке им. М. Горького, где труппа показала кукольный спектакль «Кот в сапогах». По пути артисты зазывали горожан прокатиться в вагоне вместе с ними, а на остановках устраивали мини-сценки, чтобы поднять прохожим настроение.

- Одной из четырех театральных площадок стал сквер напротив Нового вокзала. К приезду артистов здесь собралось много малышей и взрослых, - рассказывает на своей странице ВКонтакте председатель Гордумы Инна Титаренко. - И артисты полностью оправдали ожидание юных зрителей – было весело, задорно, зажигательно, с интерактивным вовлечением малышей в процесс представления.

Отмечается, что акцию удалось воплотить в жизнь при поддержке благотворительного фонда «Синара», администрации и Городской Думе Таганрога.

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