Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 12:52

Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением

Причиной для этого послужили ремонтные работы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением.

Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге часть местных жителей 12 сентября получает воду с пониженным давлением. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала приморского города.

Коммунальщики проводят ремонтные работы на пересечении переулка Смирновского и улицы Карантинной.

Маленький напор воды в связи с этим наблюдается в домах на улицах Ломакина, Карантинной, в переулках Гоголевском и Смирновском, а также в районе Детской городской больницы. Завершить все работы планируется к 16 часам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть жителей Таганрога временно осталась без воды 7 июня.

Коммунальщики пообещали вернуть воду в дома таганрожцев к трем часам дня.