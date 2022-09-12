Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Таганроге часть местных жителей 12 сентября получает воду с пониженным давлением. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала приморского города.
Коммунальщики проводят ремонтные работы на пересечении переулка Смирновского и улицы Карантинной.
Маленький напор воды в связи с этим наблюдается в домах на улицах Ломакина, Карантинной, в переулках Гоголевском и Смирновском, а также в районе Детской городской больницы. Завершить все работы планируется к 16 часам.
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Часть жителей Таганрога временно осталась без воды 7 июня.
Коммунальщики пообещали вернуть воду в дома таганрожцев к трем часам дня.