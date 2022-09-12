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Происшествия12 сентября 2022 13:42

Громкий звук напугал жителей нескольких городов Ростовской области

Очевидцы активно обсуждают информацию в соцсетях
Михаил СТРИЖЕВ
Звук слушали жители не менее шести городов Ростовской области.

Звук слушали жители не менее шести городов Ростовской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жители нескольких городов услышали громкий звук. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали сразу несколько очевидцев.

О громком звуке сообщили жители Ростова, Аксая и Таганрога. Судя по сообщениям социальных сетей, его также слышали в Новочеркасске, Новошахтинске и Шахтах.

Официальных комментарием о ситуации пока нет. В донском управлении МЧС пояснили, что в ведомство не поступала информация о каких-либо происшествиях, с которыми может быть связан этот звук.