Женщина и подросток пострадали в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области женщина и подросток получили травмы в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, около половины восьмого утра на трассе «Волгодонск-Зимовники». По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Kia Spectra не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке автомобилю Lada Granta под управлением 69-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии получили травмы 31-летняя женщина и 15-летний подросток, которые ехали в отечественном авто. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Сейчас полицейские еще уточняют детали произошедшего.