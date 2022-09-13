Алексей Логвиненко дал старт осеннему месячнику чистоты в Ростове

Работы по уборке пройдут во всех районах донской столицы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону стартовал осенний «Месячник чистоты». Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, данное мероприятие ежегодное и направлено на подготовку города к зимнему сезону.

- Основная цель акции – объединить усилия всего городского сообщества для наведения чистоты и порядка, привлечь внимание жителей к вопросу соблюдения Правил благоустройства, - подчеркнул градоначальник.

Во время акции работы по уборке проблемных объектов пройдут во всех районах донской столицы. В Ростове планируется ликвидировать свалки, собрать мусор, обрезать поросли, вычистить газоны, очистить фасады, а также привести в порядок бесхозяйные участки и дворы.

Глава администрации донской столицы призвал неравнодушных ростовчан проявить активную гражданскую позицию и навести порядок вокруг своих домов и во дворах.

- Только так, внося лепту в сохранение чистоты, можно понять ценность этого труда, - отметил Алексей Логвиненко. - Только так человек начинает бережнее относиться к результатам труда других людей и стремится сохранять его как можно дольше.

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