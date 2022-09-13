Президент отправил телеграмму. Фото: правительство Ростовской области.

Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 85-летней годовщиной ее образования. Глава государства направил телеграмму, в которой отметил вклад региона в развитие страны. Об этом сообщили в донском правительстве.

Президент сообщил, что достижения области положительно влияют на экономику, сельское хозяйство, науку, культуру. Особые слова признательности он адресовал хлеборобам. В этом году в Ростовской области снова был собран рекордный урожай зерновых.

— Убежден, что вы и впредь будете добиваться успехов в интересах Ростовской области и России», — приводил слова президента региональное правительство.

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