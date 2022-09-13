Жителя Ростовской области оштрафовали за высмеивающее СВО видео

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Красносулинский районный суд Ростовской области назначил 15 тысяч рублей штрафа за распространение в соцсетях видео, высмеющего цели проводимой на территории Украины специальной военной операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Ростовской области.
Дело об административном правонарушении было рассмотрено 12 сентября. В ходе следствия было доказано, что мужчина распространил указанный видеофайл на своей странице в социальной сети.
Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.
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