В Ростове в розыск объявлен 56-летний мужчина

Мужчина пропал еще в августе.

В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 56-летний мужчина. Юрий Хомутов пропал 10 августа. С тех пор о его местонахождении больше месяца ничего неизвестно ни близким, ни родным. Они обратились в полицию. К розыску подключились и волонтеры.

- Рост мужчины 180 сантиметров, волосы седые, глаза серо-карие, телосложение - нормальное, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг".

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если Вам что-то известно о местонахождении Юрия Юрьевича, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.