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Общество18 сентября 2022 7:03

В Таганроге к весне 2023 года должны завершить разработку проекта строительства больницы скорой медицинской помощи

Поручение ускорить работу дал глава региона Василий Голубев
ГОШЕВ Игорь
Василий Голубев распорядился ускорить подготовку проекта строительства нового лечебного корпуса городской БСМП Таганрога. Фото: Правительство РО.

Василий Голубев распорядился ускорить подготовку проекта строительства нового лечебного корпуса городской БСМП Таганрога. Фото: Правительство РО.

В городе Таганроге с рабочим визитом побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона дал поручение ускорить работы по строительству больницы скорой медицинской помощи в приморском городе.

- В ноябре должен быть сделан технико-ценовой аудит по объекту, а работа над проектом больницы должна быть завершена весной будущего года, - говорится в сообщении на сайте администрации Таганрога.

Кроме того, Василий Юрьевич посетил Дворец Алфераки, трамвайное депо, площадь Авиаторов, рощу Дубки, Петровский квартал. Там в настоящее время идут работы по благоустройству и реконструкции.

А после объезда провел совещание, участие в котором приняли областные министры и руководство Таганрога. Речь шла о выполнении задач по модернизации города до 2025 года.

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В будущем корпусе будет расположен стационар на 811 коек, отделение скорой помощи на 66 коек и инфекционное отделение на 80 коек. Губернатор распорядился ускорить разработку ПСД, разделив создание и проектирование на несколько этапов.

Сейчас в БСМП Таганрога горожане и жители нескольких соседних районов получают помощь хирургов и травматологов. Корпус высотой в восемь этажей, возведенный в середине прошлого века, уже не соответствует современным требованиям (Подробности)