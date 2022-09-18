В Таганроге к весне 2023 года должны завершить разработку проекта строительства больницы скорой медицинской помощи

Василий Голубев распорядился ускорить подготовку проекта строительства нового лечебного корпуса городской БСМП Таганрога. Фото: Правительство РО.

В городе Таганроге с рабочим визитом побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона дал поручение ускорить работы по строительству больницы скорой медицинской помощи в приморском городе.

- В ноябре должен быть сделан технико-ценовой аудит по объекту, а работа над проектом больницы должна быть завершена весной будущего года, - говорится в сообщении на сайте администрации Таганрога.

Кроме того, Василий Юрьевич посетил Дворец Алфераки, трамвайное депо, площадь Авиаторов, рощу Дубки, Петровский квартал. Там в настоящее время идут работы по благоустройству и реконструкции.

А после объезда провел совещание, участие в котором приняли областные министры и руководство Таганрога. Речь шла о выполнении задач по модернизации города до 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор РО: "Мы запланировали строительство нового лечебного корпуса и реконструкцию ряда существующих зданий"

В будущем корпусе будет расположен стационар на 811 коек, отделение скорой помощи на 66 коек и инфекционное отделение на 80 коек. Губернатор распорядился ускорить разработку ПСД, разделив создание и проектирование на несколько этапов.

Сейчас в БСМП Таганрога горожане и жители нескольких соседних районов получают помощь хирургов и травматологов. Корпус высотой в восемь этажей, возведенный в середине прошлого века, уже не соответствует современным требованиям (Подробности)