В Ростове на День города выступила группа «Ария»

Музыканты группы "Ария" побывали в Ростове-на-Дону. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Ростове-на-Дону в День города, 17 сентября, выступили музыканты группы «Ария», несмотря на то, что ранее губернатор региона Василий Голубев отменил крупные праздничные мероприятия. Событие прошло на крыше торгового центра.

Концерт завершил концертный сезон на крыше известного ростовского торгового центра на Буденновском проспекте. Выступление было для посетителем платным и не входило в официальную программу празднования Дня города Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области, прислушавшись к пожеланиям донских жителей, отменил концерт на Театральной площади и фейерверк.

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