Низкие проценты и разные выгоды: как купить квартиру в Ростове-на-Дону без посредников

Фото: Архив КП

Центробанк провел очередное снижение ключевой ставки. Эксперты считают, что благодаря этому ставки по ипотеке еще немного упадут, а вот резкого роста цен на недвижимость пока не случится. К тому же, банки сейчас предлагают различные выгодные условия по «Семейной ипотеке» и другим программам с господдержкой.

Сэкономить на покупке квартиры можно, если приобретать ее напрямую у застройщика. Так вы не будете переплачивать посредникам и сможете вложить эти средства в покупку мебели.

Если вы уже запланировали покупку квартиры в новостройке, но не знаете куда обратиться, присоединяйтесь к нашему «Туру по новостройкам».

Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" продолжает помогать с выбором!

Фото: Архив КП.

Сотни участников уже выбрали свое жилье.

23 октября 2022 года пройдет экскурсия по новым жилым комплексам для всех, кто хочет купить квартиру в новом жилом комплексе.

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!

Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ до 21 октября.

http://project3685843.tilda.ws/tur-rostov09

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!

Подробную информацию можно уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 101).