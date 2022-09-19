Бывший физрук, осужденный в Ростове-на-Дону, назвал свое заключение «адом»

Бывшему учителю нелегко переносить общие условия содержания в заключении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области стало известно о жалобах учителя физкультуры, который находится в заключении после громкой истории о домогательствах. Предварительный комментарий журналисту «КП - Ростов-на-Дону» озвучил адвокат Михаил Ревякин.

- Действительно, от нашего подзащитного поступали некоторые жалобы. Мы уточняем ситуацию, - сказал Михаил Ревякин.

Ранее в сети появились сообщения о том, что бывший педагог назвал свою жизнь в тюрьме «адом». Мужчине нелегко переносить общие условия содержания, также он якобы заявил о недомоганиях. Однако, насколько эта информация соответствует действительности, адвокаты смогут выяснить только через некоторое время.

Напомним, в марте 2022 года учителя физкультуры осудили на 13 лет колонии строгого режима. Кроме основного срока, также определили 1 год ограничения свободы и на 15 лет запретили проводить какие-либо занятия с детьми. Позже задержанного отправили в Ульяновскую область.

Сами же разбирательства начались после обвинений матери одной младших воспитанниц. Женщина рассказала, что учитель во время занятия «залез к ее дочке под одежду». После этого стало известно, что мужчина мог прикоснуться к ребенку, когда поддерживал на спортивном «козле».

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