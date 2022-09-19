Ростовский цирк провел благотворительный показ для детей из Донбасса

Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону государственного цирка

В Ростовском-на-Дону государственном цирке 16 сентября, за день до официального старта нового циркового шоу “Тайна пирата", прошел благотворительный показ для детей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Министерство культуры Российской Федерации и российская государственная цирковая компания уделяют особое внимание детям, прибывшим из ЛНР и ДНР. Очень многие культурные учреждения, в том числе и цирки по всей стране постоянно устраивают благотворительные мероприятия. На которые мы приглашаем детей на абсолютно безвозмездной основе» - прокомментировала директор Ростовского-на-Дону государственного цирка Ирина Алексеевна Юркова.

На представлении в Ростовском цирке присутствовало более тысячи ребят из Донбасса. Артисты всеми силами старались создать для них атмосферу праздника, чтобы помочь эвакуированным ребятам отвлечься от серых будней. Дети смогли окунуться в мир морских странствий и приключений, получив массу положительных эмоций. Донбасских ребят во время представления ждали таинственные амазонки на резвых лошадях, которые буквально унесли всех зрителей в джунгли тропических островов.

Леопарды, крокодилы, питоны — далеко не полные перечень животных, с которыми пришлось «встретиться» гостям цирка. Зрители вместе с героями спектакля увидели медведей–канатоходцев, ловких собак-акробатов, грациозных кошек-эквилибристов, забавных обезьян-вольтижеров. В итоге герои спектакля вместе с командой отважных моряков одержали победу над коварными пиратами и разгадали их тайну.

Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону государственного цирка

В мероприятии приняли участие артисты Театрализованного циркового шоу «Тайна пирата», под руководством Заслуженного артиста России Александра Иванова. Гостей пришли поприветствовать заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова и член комитета Заксобрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Максим Гелас. Все представление прошло под овации зала, смех детей и крики “Браво!”.

Адрес: Ростовский государственный цирк (пр-кт. Буденновский, 45).

Предварительно заказать и купить билеты можно в кассах (работают с 10:00 до 19:00)

Телефон: +7 (863) 240-70-93

Сайт: https://www.circus-rostov.ru/ «Вконтакте»: https://vk.com/circusrostov

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