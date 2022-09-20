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Общество20 сентября 2022 4:00

В Сальске ищут подрядчика для содержания кладбищ

На это планируется выделить более 360 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Сальске ищут подрядчика для содержания кладбищ.

В Сальске ищут подрядчика для содержания кладбищ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сальске ищут подрядчика, который займется содержанием городских кладбищ. На эти нужды планируется потратить более 360 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Сальского городского поселения. В настоящее время все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. Сейчас конкурсная комиссия занимается определением победителя. Выбранному подрядчику предстоит оказать услуги по содержанию территории кладбищ в городе Сальске Ростовской области. Компания будет отвечать за чистоту и порядок на погостах.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать с 1 октября по 31 декабря нынешнего года.

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В настоящее время подрядчик уже определен.