В Ростовской области собираются увеличить количество электротранспорта

В Ростове с 2007 года работают троллейбусы белорусского производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четырех городах Ростовской области собираются увеличить количество электротранспорта. Об этом заявили региональные власти после обсуждения возможного сотрудничества с Республикой Беларусь, в частности с холдингом «Белкоммунмаш».

- Мы собираемся планомерно увеличивать количество электротранспорта в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Волгодонске. Региону нужны серьезные и надежные партнеры, которые могут обеспечить поставку и дальнейшее обслуживание, - пояснил заместитель донского министра транспорта Дмитрий Беликов.

Специальная делегация из Республики Беларусь уже оценила состояние и количество подвижного состава в Ростове и Новочеркасске, в этих городах состоялись рабочие встречи.

Напомним, в Ростове с 2007 года работают троллейбусы белорусского производства. Кроме того, с недавнего времени на маршрутах также появились произведенные в Минске троллейбусы с автономным ходом.

В Новочеркасске МУП «Городской электрический транспорт» обслуживает четыре муниципальных маршрута, обеспечивая перевозку более 37 тысяч пассажиров ежемесячно. Сейчас из-за большой степени износа в реконструкции нуждаются и составы, и местная трамвайная инфраструктура в целом.

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