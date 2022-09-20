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Происшествия20 сентября 2022 10:01

В Ростове около колонии поймали «почтальонов» с психотропными препаратами

Предварительно, хулиганы пытались перебросить запрещенные вещества заключенным
Ангелина СКИБА
Хулиганов 19 и 32 лет около режимной территории заметили ночью. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Хулиганов 19 и 32 лет около режимной территории заметили ночью. Фото: пресс-служба ГУФСИН

В Ростове-на-Дону с поличным поймали двух нарушителей, которые пытались перебросить на территорию колонии сильнодействующие психотропные препараты. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГУФСИН.

Как выяснилось, хулиганов 19 и 32 лет около режимной территории заметили ночью на прошлых выходных. Сбежать от охраны у «почтальонов» не вышло, во время обыска у них нашли четыре свертка с запрещенными веществами.

Известно, что задержанных уже передали сотрудникам полиции. Теперь злоумышленники и сами могут получить наказание в виде административной или даже уголовной статьи.

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