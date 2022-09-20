В Ростовской области собрали деньги на операцию собаке с поврежденной челюстью

Пса Маршала сейчас поддерживают всеми необходимыми лекарствами Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростовской области благодаря помощи неравнодушных людей смогли собрать деньги на лечение пса, который потерял челюсть из-за пьяного живодера. Дворняжке уже почистили место травмы и наложили швы, теперь питомца ждет операция. Об этом рассказали в группе VK таганрогской общественной организации «Кото-пес».

- Операция только предстоит. Идет подготовка. Маршал получает антибиотики, обезболивающее, успокоительное, а также поддерживающие препараты. Состояние стабильно тяжелое, но он уже может кушать самостоятельно жидкую пищу, - написали в группе.

Напомним, все произошло в переулке 1-ом Новом. По словам местных жителей, мужчина, выпивавший с друзьями алкоголь, напал на животное. Сначала люди услышали громкие крики и разговоры, а потом - звук выстрела и отчаянный вой. В итоге выяснилось, что псу прострелили челюсть.

Раненую собаку очевидцы срочно отвезли к ветеринарам и написали заявление в полицию. Правоохранители уже начали проверку.

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Заявление о случившемся подали в полицию местные жители (подробности)