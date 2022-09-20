«Миус-Фронт» разыскивает в Ростовской области родственников бойца ВОВ

младший сержант Александр Литош погиб под Калининградом. Фото: страница движения "Миус-Фронт" Вконтакте.

Поисковики донского движения «Миус-Фронт» разыскивают в Ростовской области родственников младшего сержанта Литош Александра Григорьевича, который погиб в Калиниградской области во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице движения.

Останки солдата были обнаружены во время раскопок в Калининградской области. Он был награжден медалью «За отвагу», которая также была обнаружена во время поисковых работ.

Согласно данным поисковиков, Литош Александр Григорьевич — уроженец села Елизаветовка Азовского района Ростовской области. Погиб он 15 января 1945 года. Мать бойца – Литош Анна Исаевна, жена – Литош Анна Ивановна.

АЛЛО!

Просьба всем имеющим информацию о родственниках младшего сержанта Литош Александра Григорьевича сообщить:

по телефону +7(909)77 99 303 или по почте: gelios-rus64@mail.ru.