В Таганроге 22 сентября ограничат движение трамваев № 4 и № 9

На данных маршрутах №№ 4 и 9 будут проводиться работы по монтажу опор и проводов. Фото: Таганрогский трамвай.

В Таганроге 22 сентября с 10 утра до 4 часов дня движение трамваев № 4 и № 9 будет временно приостановлено, сообщает администрация приморского города.

Как уточняют в пресс-службе, на данных маршрутах «Юго-Западные электрические сети» будут проводить работы по монтажу опор и проводов.

Напомним, движение трамваев по маршрутам № 4 и № 9 и открылось в Таганроге 4 сентября 2022 года. Для удобства горожан, просивших ускорить запуск вагонов по данным линиям, старт движению был дан ранее запланированного срока. Что было сделано для того, чтобы обеспечить транспортную доступность населения к одному из важнейших объектов города – «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева». Проезд на них 4 и 5 сентября будет бесплатным для всех категорий пассажиров.

Отметим, маршрут №4 проходит от остановки «Площадь Авиаторов» рядом с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева до остановки «Вокзал Таганрог 1» и связывает юго-западные районы с севером города. По маршрут № 9 и трамваи следуют от «Площади Авиаторов» до остановки «Университет» и далее – в обратном направлении.

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