Депутат гордумы Ростова поздравила профильные мероприятия с Днем машиностроителя

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Заместитель председателя Ростовского РО «Союз машиностроителей России», депутат гордумы Ростова Лидия Новосельцева поздравила предприятия, причастные к Дню машиностроителя, с профессиональным праздником.

Так, заслуженные сотрудники предприятия АО «Алмаз» были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Генеральному директору предприятия была вручена медаль «За доблестный труд» II степени «Союза машиностроителей России». Также теплые слова поздравления были адресованы коллективу государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Станция переливания крови» (сокр. ГБУ РО «СПК», служба крови Ростовской области — прим. Ред). Им тоже вручили благодарственные письмами и ценные подарки.

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Не остались без внимания и сотрудники Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода — филиала ОАО «Желдорреммаш». В своем приветственном слове Лидия Новосельцева отметила, что с момента основания Ростовский-на-Дону ЭРЗ динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, наращивает объемы производства.

В ближайшие дни Лидия Новосельцева также поздравит с Днем машиностроителя коллективы ведущих предприятий машиностроительной отрасли и военно-промышленного комплекса.