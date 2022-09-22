Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика22 сентября 2022 13:41

ВТБ финансирует строительство жилого микрорайона в Краснодаре

Проект предполагает строительство 29 многоквартирных домов на 10,5 тыс. квартир
Наталья ВЕСНИНА

ВТБ открыл кредитную линию на сумму 9,2 млрд рублей сроком до пяти лет краснодарской группе компаний ТОЧНО (ранее – «ЮгСтройИмпериал»). С начала года объем проектного финансирования ВТБ в регионе превысил 55 млрд рублей.

ГК ТОЧНО направит кредитные средства на строительство и развитие микрорайона «Родные просторы» в Карасунском округе Краснодара. Проект предполагает строительство 29 многоквартирных домов на 10,5 тыс. квартир, а также трех детских садов на 880 человек, школы на 1550 мест, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и большого парка для семейного отдыха. Финансируемые объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

- Краснодарский край лидирует среди регионов России по запуску новых проектов жилого строительства. Это позитивно влияет на экономические показатели, инвестиционную привлекательность края и качество жизни людей. Мы активно финансируем застройщиков региона, в том числе проекты комплексной застройки, и предлагаем нашим партнерам все необходимые инструменты для наращивания темпов строительства, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ГК ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания юга России, которая входит в ТОП-10 крупнейших строительных компаний и системообразующих предприятий России.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.