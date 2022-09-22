ВТБ финансирует строительство жилого микрорайона в Краснодаре

ВТБ открыл кредитную линию на сумму 9,2 млрд рублей сроком до пяти лет краснодарской группе компаний ТОЧНО (ранее – «ЮгСтройИмпериал»). С начала года объем проектного финансирования ВТБ в регионе превысил 55 млрд рублей.

ГК ТОЧНО направит кредитные средства на строительство и развитие микрорайона «Родные просторы» в Карасунском округе Краснодара. Проект предполагает строительство 29 многоквартирных домов на 10,5 тыс. квартир, а также трех детских садов на 880 человек, школы на 1550 мест, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и большого парка для семейного отдыха. Финансируемые объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

- Краснодарский край лидирует среди регионов России по запуску новых проектов жилого строительства. Это позитивно влияет на экономические показатели, инвестиционную привлекательность края и качество жизни людей. Мы активно финансируем застройщиков региона, в том числе проекты комплексной застройки, и предлагаем нашим партнерам все необходимые инструменты для наращивания темпов строительства, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ГК ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания юга России, которая входит в ТОП-10 крупнейших строительных компаний и системообразующих предприятий России.

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