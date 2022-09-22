Апелляция отменила приговор гендиректору Управления развития систем водоснабжения

Приговор был отменен 22 сентября, а чиновник выпущен из СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский областной суд 22 сентября отменил приговор исполняющему обязанности генерального директора ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» по требованию защиты, которая подала апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 3 августа Шахтинский городской суд вынес и.о. гендиректора водоканала приговор за «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Его осудили на два года колонии. Также специалисту на 3 года запретили работать в сфере ЖКХ. Но защита подала апелляцию. В результате приговор был отменен 22 сентября, а и.о. гендиректора предприятия выпущен из СИЗО.

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