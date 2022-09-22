Прокуратура заставила руководство больницы выплатить компенсации 74 медикам.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Веселовском районе прокуратура после поступившего обращения провела проверку в центральной районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что 74 медика не получали положенные им компенсации за особые условия труда и сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила 39 тысяч рублей.
- Прокуратурой с целью защиты трудовых прав граждан принят комплекс мер реагирования, - отмечается в сообщении.
После вмешательства правоохранителей задолженность была полностью погашена.
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