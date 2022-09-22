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Общество22 сентября 2022 18:19

Прокуратура заставила руководство больницы выплатить компенсации 74 медикам

Общая сумма задолженности составила 39 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Прокуратура заставила руководство больницы выплатить компенсации 74 медикам.

Прокуратура заставила руководство больницы выплатить компенсации 74 медикам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Веселовском районе прокуратура после поступившего обращения провела проверку в центральной районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что 74 медика не получали положенные им компенсации за особые условия труда и сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила 39 тысяч рублей.

- Прокуратурой с целью защиты трудовых прав граждан принят комплекс мер реагирования, - отмечается в сообщении.

После вмешательства правоохранителей задолженность была полностью погашена.

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