Прокуратура заставила руководство больницы выплатить компенсации 74 медикам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Веселовском районе прокуратура после поступившего обращения провела проверку в центральной районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что 74 медика не получали положенные им компенсации за особые условия труда и сверхурочную работу. Общая сумма задолженности составила 39 тысяч рублей.

- Прокуратурой с целью защиты трудовых прав граждан принят комплекс мер реагирования, - отмечается в сообщении.

После вмешательства правоохранителей задолженность была полностью погашена.

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