Росприроднадзор подключился к спасению краснокнижных попугаев ара в Ростовской области

Речь идет о двух редких пернатых, которые улетели от хозяев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области к спасению краснокнижных попугаев ара, которые оказались на грани гибели, подключилось управление Росприроднадзора. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе ведомства утром 23 сентября.

- Материалы уже передали в Минприроды. В скором времени должны организовать выезд с орнитологами. Специалисты попробуют поймать и передать птиц в безопасное место, - рассказали журналисту.

Напомним, речь идет о двух редких пернатых, которые, по всей видимости, улетели от хозяев. Ара поселились на побережье Азовского моря в донском селе Порт-Катон. Их неоднократно видели в ветвях деревьев, но поймать крылатых путешественников никто так и не смог. Тем временем, на Дон постепенно приходят холода, и попугаи могут погибнуть, не пережив зиму.

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