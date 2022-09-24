Бдительный ростовчанин спас пенсионерку от грабителя. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове местный житель спас пожилую женщину от грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что, когда она шла домой, то увидела незнакомого мужчину, который бросился к ней и попытался сорвать с ее плеча сумку. Женщина стала кричать и звать на помощь.

Это увидел проходивший мимо мужчина, он не растерялся и бросился на помощь пенсионерке. Он схватил злоумышленника и удерживал его, пока не подоспели сотрудники полиции. 34-летнего подозреваемого задержали и доставили в местный отдел полиции. Позже выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой. Он рассказал, что ему были нужны деньги, увидев пожилую женщину, он решил, что у нее в сумке могут быть наличные, поэтому и попытался ограбить ее.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Ростовчанина, который помог задержать злоумышленника, сотрудники полиции поощрили.

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Однако вынести контейнер, где находилось 120 тысяч рублей, ему не удалось.