Трамвайную инфраструктуру Ростова инвестор планирует модернизировать до 2028 года

Всего в донской столице должны проложить 104 км трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону инвестор сообщил о завершении разработки концессионного соглашения по развитию трамвайной инфраструктуры. Информацию об этом в сети опубликовали сегодня, 26 сентября.

- Сейчас компания корректирует документацию территориального планирования для госэкспертизы. При успешном согласовании проекта приступить к строительно-монтажным работам можно будет уже в этом году, - говорится в сообщении.

По итогам расчетов и обсуждений, модернизацию существующих и строительство новых веток в Ростове собираются выполнить в четыре этапа до 2028 года.

Работы в том числе планируют на участках: от Станиславского до Левенцовки, от площади Мичурина до Буденновского, от пересечения Максима Горького и Буденновского до ж/д станции Сельмаш, от улицы Станиславского до Суворовскго и Верхнего Темерника, а также на отрезке от вокзала «Ростов-Главный» до госпиталя ветеранов войн.

Всего должны проложить 104 км трамвайных путей, а также возвести два сервисных депо, закупить 61 трехсекционный состав и обновить еще 30 односекционных трамваев. Добавим, общий объем инвестиций в проект превышает 62 млрд рублей. Концессию могут заключить на 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова разрешили планировку 231,3 тысячи га под под линии скоростного трамвая

Инвестор должен подготовить все документы в течение года (подробности)