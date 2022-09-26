Соболезнования после трагедии в ижевской школе выразил сити-менеджер Ростова

Стрельба в школе №88 произошла утром 26 сентября Фото: Ксения КОНЮХОВА

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе - сегодня, 26 сентября, в учебном заведении произошла стрельба, погибли дети и взрослые.

- От имени всех ростовчан выражаю искренние соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Ижевска. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Ростов сопереживает каждому, кого коснулась эта чудовищная трагедия. Сегодня как никогда важно быть более внимательными друг к другу, - написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Напомним, утром в школу №88 пришел вооруженный человек. Предварительно, он убил 13 человек, 23 человека были ранены. После этого преступник покончил с собой. Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело.

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