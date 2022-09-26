Мобилизованных жителей Ростовской области будут прививать в обязательном порядке

Вакцинация необходима для предотвращения эпидемий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизованных жителей Ростовской области будут прививать от коронавируса. Это обязательная процедура, сообщили журналистам в правительстве региона.

- Медицинское обслуживание является приоритетом. Вакцинация необходима для предотвращения возникновения каких-либо эпидемий. Она обязательна для призывников и военнослужащих, и проводится согласно календарю прививок и эпидемиологическим показаниям, - разъяснили власти.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили с 21 сентября. Призыву подлежат офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса.

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