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Общество26 сентября 2022 13:30

Мобилизованных жителей Ростовской области будут прививать в обязательном порядке

Всех, кого призвали в Вооруженные силы, должны пройти вакцинацию от коронавируса
Ангелина СКИБА
Вакцинация необходима для предотвращения эпидемий

Вакцинация необходима для предотвращения эпидемий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизованных жителей Ростовской области будут прививать от коронавируса. Это обязательная процедура, сообщили журналистам в правительстве региона.

- Медицинское обслуживание является приоритетом. Вакцинация необходима для предотвращения возникновения каких-либо эпидемий. Она обязательна для призывников и военнослужащих, и проводится согласно календарю прививок и эпидемиологическим показаниям, - разъяснили власти.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили с 21 сентября. Призыву подлежат офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса.

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Информацию по мобилизации опубликовали власти и военный комиссариат региона (подробности)