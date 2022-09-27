Управление здравоохранения Ростова упразднят с 1 января 2023 года

Всего переподчинить собираются 31 организацию
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 января 2023 года планируют упразднить горздрав Ростова-на-Дону. После этого все подведомственные управлению организации перейдут в ведение регионального Минздрава. Информацию об этом опубликовали власти донской столицы.
- Будет создано управление по координации деятельности медицинских организаций города при министерстве здравоохранения Ростовской области. Оно сменит ныне существующее управление, - уточнили власти.
Всего переподчинить собираются 31 организацию. Под контроль нового руководства также передадут 317 объектов недвижимости.
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