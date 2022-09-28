Фестиваль науки прошел в ЮФУ

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

В донской столице прошел XIII Фестиваль науки Юга России. Мероприятие объединило людей, которые неравнодушны к науке, открытиям и прогрессу.

К слову, этот проект – один из ключевых в ЮФУ. Лозунг фестиваля в этом году - «Новая история науки», а приурочен он к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика РАН Анатолия Васильевича Каляева.

В открытии фестиваля приняла участие заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России», депутат гордумы Лидия Новосельцева.

Для участников фестиваля был организован цикл различных мероприятий, в том числе – выставки и деловая часть

Кроме того, гости фестиваля смогли в неформальной обстановке пообщаться с научным сообществом Юга России.

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Также состоялось торжественное подведение итогов конкурса на получение внутренних грантов для развития студенческих научных обществ ЮФУ. Прошли круглые столы и научно-просветительские лекции.

Президент Южного федерального университета Марина Боровская выступила с лекцией «Социальное программирование», а лекцию «Таланты для трансформаций» прочитал доктор экономических наук, профессор, председатель Совета директоров банка «Центр-Инвест» Василий Высоков.