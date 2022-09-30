Ямочный ремонт на дорогах Ростова обойдется городской казне в полмиллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове запланировали произвести ямочный ремонт дорог. На эти нужды планируется направить 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время все желающие уже подали свои заявки на участие и конкурсная комиссия занимается определением победителя. Согласно текстовой документации, ему предстоит заняться "устранением деформаций и повреждений дорожных покрытий с использованием струйно-инъекционного метода".

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 39 дней с момента заключения контракта.

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Все работы необходимо окончить к 1 мая.